Уральцы опять жалуются – льготникам не выдают тест-полоски к глюкометрам

Очередная порция жалоб поступила от жителей Свердловской области. По льготным рецептам с конца прошлого года они не могут получить тест-полоски к глюкометрам «Контур ТС». Как, в частности, рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Елена Ермакова, по назначению врача ей ранее выдавали пачку полосок на квартал, однако в декабре 2025 года она их уже получить не смогла, попытки были тщетны и в январе 2026 года. По словам екатеринбурженки, тест-полоски она купила за свои деньги, а параллельно обратилась с вопросом на горячую линию минздрава Свердловской области. Там, по словам Елены, ей сообщили, что на 2026 год тест-полоски для данного глюкометра за бюджетный счет не закупались, так что и получить их невозможно.

По словам Елены Ермаковой, теперь ей либо придется самостоятельно покупать тест-полоски по 1000 рублей за пачку, либо покупать глюкометр другой фирмы, к которому тест-полоски минздрав закупил. Бесплатно глюкометры, по словам Елены, больным диабетом выдавать перестали и никто не знает, почему это случилось.

Елена Ермакова задала свой вопрос о тест-полосках в телеграм-канале губернатора Свердловской области. Аккаунт «Объясняем РФ. Свердловская область» дал на него следующий ответ: «Здравствуйте! Министерство здравоохранения Свердловской области закупает медицинские изделия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ и на основании заявок медицинских организаций. Согласно части 2 статьи 33 Федерального закона 44-ФЗ, поставщик при подаче заявки на участие в закупке вправе предложить к поставке тест-полоски, несовместимые с анализаторами, указанными в описании объекта закупки, при условии безвозмездной передачи совместимых с предлагаемыми тест-полосками анализаторов. При закупке тест-полосок Контур ТС предложены тест-полоски к другим анализаторам. Елена, предлагаем вам обратиться в медицинскую организацию по месту жительства для решения вашего вопроса. В дальнейшем по организации медицинской помощи и в случае задержки отпуска лекарств Вы можете обратиться по номеру 8-800-350-46-76 или по номеру телефона 8 (343) 227 96-90».

«Новый День» также обратился за комметанием в пресс-службу Минздрава Свердловской области. Был получен следующий ответ: «По аукциону, объявленному Министерством здравоохранения Свердловской области, на закупку тест-полосок Контур ТС для обеспечения льготных категорий граждан, поставщиком предложены тест-полоски к глюкометру АйЧек. В рамках действующего законодательства, в случае предложения тест-полосок отличных от закупаемых, поставщиком предоставляются совместимые глюкометры. В настоящее время на складе ГАУ СО «Фармация» и в аптеках имеются в наличии глюкометры и тест-полоски АйЧек, которые выписываются по льготным рецептам гражданам, получавшим ранее тест-полоски Контур ТС».

Напомним, ранее «Новый День» писал, что уральцы не могут получить положенные им по льготам лекарства, в том числе от диабета, а также тест-полоски для глюкометров.

Министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова связала трудности, которые испытывали льготники, не с дефицитом лекарств, а с сезонной нагрузкой и с тем, что в некоторых аптеках не хватает персонала и компьютеров для обслуживания граждан.

Екатеринбург, Елена Васильева

