По-прежнему нет: тест-полоски и лекарство от диабета льготникам не выдают (ВИДЕО)

В аптеке № 420 на ЖБИ так и не решена проблема с отовариванием льготных рецептов. Читатель «Нового Дня» Илья Будкевич в 13 часов побывал в пункте выдачи и не смог получить выписанные ему тест-полоски и лекарство от диабета.

Лекарств по-прежнему нет

Как уже сообщал «Новый День», 9 января на очередном приеме у своего лечащего врача Илья получил рецепт на гликлазид. Лекарство для него новое, ранее он его не принимал. С рецептом пациент отправился в аптеку № 420 на ЖБИ, к которой приписан. Там ему провизор сообщил, что гликлазида нет, и когда он появится – неизвестно. Состояние его здоровья не позволяло ждать, поэтому Илья принял решение купить препарат, благо, оно недорогое – 300 рублей за упаковку. Однако 20 января льготник снова пришел в свою аптеку, чтобы узнать, появился ли его препарат на выдаче. «В очереди на тот момент стояло человек 30, и все, видимо, как я, с диабетом, всем им было отказано в гликлазиде, потому что его так и не было, а также в тест-полосках, которые тоже полагаются по назначению эндокринолога, всем льготникам выдали листки ожидания», – рассказал Илья.

Таким образом, тест-полоски пациенту тоже пришлось купить – но здесь уже о бюджетности покупки речи не идет. Одна упаковка стоит 1000 рублей, а на месяц их Илье нужно 3 пачки – расходуется по 2 полоски в день. По словам пациента, в аптеке вообще не смогли сориентировать его по датам поступления лекарства и тест-полосок и никакой системы оповещения пациентов о поступлении товаров нет – чтобы получить информацию, в аптеку нужно прийти лично.

«Новый День» обратился за комментарием в минздрав Свердловской области. Там сообщили, что поставки лекарств в аптеки ведутся по графику, а в аптеке № 420 на ул. Панельная, 13, пополнение остатков лекарственных препаратов осуществляется три раза в неделю и в настоящее время там имеются в наличии и препарат гликлазид в количестве более 800 упаковок, и тест-полоски к глюкометрам «Сателлит Плюс», «Диаконт» и «УанТач СелектПлюс».

По словам Ильи Будкевича, после публикации «Нового Дня» он позвонил в свою аптеку, но ему сообщили, что ничего рецептурного для него по-прежнему нет. В начале второго часа дня он лично пришел в свою аптеку. Провизор сообщила, что в аптеку звонили из минздрава и что гликлазид есть, но он «не принят», поэтому выдать его невозможно. А тест-полосок для глюкометра в аптеке по льготе нет вообще. На вопрос, когда приходить за выписанным врачом по льготному рецепту, горожанин ответа так и не получил.

Екатеринбург, Елена Васильева

