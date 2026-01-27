«Гоняют, как собачек»: льготники Екатеринбурга теряют часы в очередях за лекарствами, которых нет (ВИДЕО)

Уже несколько дней тема нехватки льготных лекарств и огромных очередей в аптеках не сходит с новостной повестки. Особенно остро стоит проблема в пунктах на Саперов, 3, и Панельной, 13. Сегодня съемочная группа «Нового Дня» отправилась по указанным адресам оценить обстановку.

Проблемы с льготными лекарствами в аптеках Екатеринбурга

В 10-11 часов утра у аптек выстроились длинные очереди, в основном, из пожилых людей. По их словам, в 8 утра, на момент открытия, ситуация была еще хуже: очередь выходила на улицу, и пенсионерам приходилось ждать на морозе. На каждого пациента провизор тратит по 10 минут – он должен у каждого проверить документы, рецепт, сверить данные в федеральном регистре льготников, найти конкретные препараты и зафиксировать выдачу в отчетах. Таким образом, люди тратят в очередях минимум по 1,5-2 часа. Многие отказываются стоять и уходят.

Часы ожидания могут быть потрачены впустую, если необходимого лекарства в итоге не окажется. Пациенты, пытаясь сэкономить время, спрашивают о наличии препаратов сразу, но фармацевт не может мгновенно ответить. Многим приходится покупать жизненно важные лекарства за свой счет. Цены на них немалые: от 3-7 тысяч за упаковку, а тест-полоски для диабетиков, например, стоят 900 рублей.

«Везде всегда такие очереди. Всех гоняют, как собачек. Вообще ничего нет. Всего не хватает. Мужу выписали инсулин, ему надо 3 упаковки, выписали одну. Пойду разбираться, что делать. Была в аптеке на улице Гагарина, оттуда послали сюда [в аптеку № 420]. Часто бывает: отстоишь очередь, а лекарства не получишь», – пожаловалась «Новому Дню» одна екатеринбурженка.

При этом, как рассказали провизоры и постоянные льготники, реальный график пополнения запасов в этих аптеках – лишь два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Ранее региональное министерство здравоохранения заявляло о трехразовых поставках.

По словам других пациентов, проблема с отсутствием лекарств повторяется каждый год: «Получаю льготные лекарства от диабета. Раньше такого не было, очереди были по 5 человек максимум. В конце и в начале года всегда не хватает лекарств. В этом году тоже».

Как уже писал «Новый День», в силу того что в конце года многие не смогли отоварить свои рецепты из-за отсутствия препаратов, потому что, как пояснили провизоры, они закончились, вся очередь отодвинулась на «после праздников». Но, по словам льготников, и после январских каникул необходимых препаратов не было в аптеках. «Лекарств не было очень долго. Две недели бегал, а они все оттягивали и оттягивали, говорили: «Пока не придет лекарство». Оно, наконец, пришло, и сейчас всех обзвонили. У сердечников, например, не было «Брилинты». Люди покупали препарат уже платно, потому что его нужно пить каждый день, пропускать нельзя», – поделился с агентством мужчина.

Региональный минздрав же заявлял «Новому Дню», что все льготные препараты закупаются своевременно и имеются на складе: «Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан в 2026 году закупки лекарственных препаратов проведены своевременно и заключены государственные контракты. Поставки на склад уполномоченной фармацевтической организации ГАУ СО «Фармация» производятся с 15 декабря 2025 года, доставка лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области ведется регулярно по графику. В аптечных организациях ООО «Здоровье», расположенных в г. Екатеринбурге по адресам: ул. Саперов, 3, ул. Бардина, 34А, пополнение остатков лекарственных препаратов осуществляется три раза в неделю. Дополнительно сообщаем, для получения льготных лекарственных препаратов можно обратиться в любую аптеку, включенную в реестр аптек, участвующих в реализации льготного лекарственного обеспечения. Ознакомиться с перечнем аптек, а также воспользоваться сервисом поиска льготных лекарств можно на сайте уполномоченной подведомственной организации ГАУ СО «Фармация» по ссылке: https://farmacia.ru».

Екатеринбург, Дарья Деменева, Степан Фатхиев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube