«Не хватает сотрудников и компьютеров», – министр здравоохранения объяснила, почему льготники тратят в аптеках по 2 часа

После новогодних праздников свердловчане жаловались на нехватку льготных лекарств и огромные очереди в аптеках. Но министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявила, что регион обеспечен льготными препаратами на 3-4 месяца.

По ее словам, основная проблема не в наличии или отсутствии самих льготных лекарств, а в работе конкретных частных аптек: ООО «Центральная аптека» в Нижнем Тагиле, ООО «Екатеринбургфарм» и ООО «Здоровье» в Екатеринбурге. Там не хватает людей и техники. Студенты медицинского колледжа начнут работать в этих аптеках, чтобы помочь справиться с очередями. «Проблема касается частных аптек, там не хватает сотрудников и даже компьютеров. Подставляем плечо – отправили своих специалистов, попросила студентов медколледжа по 3-4 человека направить туда для помощи, ребята уже помогают в сборе лекарств по рецептам. Проблемы уже решаем, очередей заметно меньше», – отметила она в программе «Открытый диалог» на ОТВ.

Помимо этого, к следующему году планируют дополнительно открыть в Свердловской области 40 новых государственных аптек.

Савинова также обратила внимание на сезонную нагрузку: именно в январе число обращений в аптеки традиционно выше, чем в другие месяцы: «В течение года ситуация растягивается, потому что кому-то лекарства выписывают на месяц, кому то на 2-3 месяца. Но первые недели года традиционно весьма напряженные».

При отсутствии препаратов в аптеке срок их поставки по закону составляет 10 дней, но, по словам министра здравоохранения, на практике заявки выполняются гораздо оперативнее – уже на следующий день склады пополняются.

Ранее съемочная группа «Нового Дня» выезжала в пункты на Саперов, 3, и Панельной, 13, в Екатеринбурге, где проблема с отсутствием льготных препаратов и очередями стояла особенно остро. «Везде всегда такие очереди. Всех гоняют, как собачек. Вообще ничего нет», – так жаловались льготники, которые тратили часы в очередях. Но ожидание могло быть потрачено впустую, если необходимого лекарства в итоге не оказывалось. Пациенты, пытаясь сэкономить время, спрашивали о наличии препаратов сразу, но фармацевт не мог мгновенно ответить.

Многим приходится покупать жизненно важные лекарства за свой счет. К слову, реальный график пополнения запасов в аптеках, в частности на Саперов, 3, и Панельной, 13, – лишь два раза в неделю, тогда как региональный минздрав заявлял о трехразовых поставках.

Екатеринбург, Дарья Деменева

