Льготники заявляют об очередной проблеме с получениями лекарств в Екатеринбурге

Продолжают поступать жалобы на обеспечение льготников лекарствами. Как сообщил «Новому Дню» житель Екатеринбурга Андрей Тихонов, в связи с имеющимся у него заболеванием он должен ежедневно и пожизненно принимать кетоаналоги аминокислот. «В конце каждого года повторяется одна и та же ситуация: мой препарат заканчивается к декабрю, получить его я не могу. И приходит он в аптеку, хорошо, если к концу января. А до этого времени мне приходится покупать лекарства на свои деньги. Препарат, который мне выписывают, стоит 3000 рублей, мне в месяц нужно его три пачки. В декабре я его купил его себе сам, потому что это жизненно необходимое лекарство, и конечно, траты мне никто компенсировать не будет», – рассказал «Новому Дню» Андрей Тихонов. По словам собеседника агентства, лекарства он получает в аптеке № 420 на ЖБИ, о которой ранее уже писал «Новый День».

На прошлой неделе назначенные препараты и аналоги поступили в аптеку, но получить их оказалось не так просто. По словам пациента, в силу того что в конце года многие не смогли отоварить свои рецепты из-за отсутствия препаратов, потому что, как пояснили провизоры, они закончились, вся очередь отодвинулась на «после каникул, праздников». Теперь люди, по словам собеседника «Нового Дня» по три часа стоят в очереди, чтоб получить назначенные препараты.

«Я на прошлой неделе два раза приходил в аптеку, там очередь начиналась у двери и шла до окна, где выдают льготные лекарства. Народ стоит злой – по три часа ждут своей очереди. И там ведь люди не просто так стоят, они за жизненно важными лекарствами стоят… Мне с моим здоровьем просто не выстоять эти три часа», – рассказал горожанин. По его словам, он все-таки смог получить свое лекарство, позвонив лечащему врачу в поликлинику – там попросили отоварить рецепт без очереди. Другие же пациенты так и продолжают каждый день стоять.

«Новый День» обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Свердловской области. Публикуем ответ: «Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию «Кетоаналоги аминокислот» закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации «Фармация». Отгрузки в аптеки Свердловской области осуществляются в текущем режиме по графику. По состоянию на 26.01.2026 запас лекарственного препарата в льготных программах соответствует в среднем 4-месячной потребности. По заключенному государственному контракту запланирована следующая поставка лекарственного препарата «Кетоаналоги аминокислот» в феврале 2026 года, кроме этого, во втором полугодии запланировано дополнительное проведение закупочных мероприятий. Дополнительно сообщаем, для получения льготных лекарственных препаратов можно обратиться в любую аптеку, включенную в реестр аптек, участвующих в реализации льготного лекарственного обеспечения. Ознакомиться с перечнем аптек, а также воспользоваться сервисом поиска льготных лекарств можно на сайте уполномоченной подведомственной организации ГАУ СО «Фармация» по ссылке: https://farmacia.ru».

Екатеринбург, Елена Васильева

