В Екатеринбурге льготники не могут получить лекарство от диабета и тест-полоски для глюкометров

В Екатеринбурге льготники жалуются на то, что не могут отоварить рецепты на лекарство от диабета. А накануне перестали выдавать и тест-полоски для глюкометров.

Как рассказал «Новому Дню» Илья Будкевич, один из льготников, 9 января на очередном приеме у своего лечащего врача он получил рецепт на гликлазид. Лекарство для него новое, ранее он его не принимал. С рецептом пациент отправился в аптеку № 420 на ЖБИ, к которой приписан. Там ему провизор сообщил, что гликлазида нет и когда он появится – неизвестно. Состояние здоровья пациента не позволяло ждать непонятно чего, поэтому Илья принял решение купить препарат за свои деньги, благо, оно недорогое – 300 рублей за упаковку. Однако 20 января льготник снова пришел в свою аптеку, чтобы узнать, появился ли его препарат на выдаче.«В очереди на тот момент стояло человек 30, и все, видимо, как я, с диабетом, всем им было отказано в гликлазиде, потому что его так и не было, а также в тест-полосках, которые тоже полагаются по назначению эндокринолога, всем льготникам выдали листки ожидания», – рассказал Илья.

Таким образом, тест-полоски пациенту тоже пришлось купить – но здесь уже о бюджетности покупки речи не идет. Одна упаковка стоит 1000 рублей, а на месяц их Илье нужно 3 пачки – расходуется по 2 полоски в день. По словам пациента, в аптеке вообще не смогли сориентировать его по датам поступления лекарства и тест-полосок и никакой системы оповещения пациентов о поступлении товаров нет – чтобы узнать это, в аптеку нужно идти лично.

«Новый День» обратился за комментарием по ситуации к минздраву Свердловской области. «Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан в 2026 году закупки лекарственных препаратов проведены своевременно и заключены государственные контракты. Поставки на склад уполномоченной фармацевтической организации ГАУ СО «Фармация» производятся с 15 декабря 2025 года, доставка лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области ведется регулярно по графику. В аптечных организациях ООО «Екатеринбургфарм», расположенной в г. Екатеринбурге по адресу ул. Панельная, 13, пополнение остатков лекарственных препаратов осуществляется три раза в неделю, в настоящее время имеются в наличии препарат гликлазид в количестве более 800 упаковок и тест-полоски к глюкометрам «Сателлит Плюс», «Диаконт» и «УанТач СелектПлюс», – ответили в ведомстве.

Отметим, что «Новый День» оповестил пациента об ответе Минздрава. После чего Илья Будкевич по городскому телефону аптеки уточнил у провизоров о наличии глюкозида и тест-полосок. В ответ он услышал, что ни лекарства, ни полосок в наличии нет и о том, когда они появятся, данных нет.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube