За полгода Свердловская область потеряла почти 20 тысяч избирателей

По состоянию на 1 января 2026 года количество избирателей в Свердловской области составило 3 млн 297 тысяч 536 человек. Это почти на 20 тысяч меньше, чем полгода назад – в июле 2025 года (3 млн 317 тысяч 153 человека).

Численность избирателей сократилась и в Екатеринбурге – с 1 158 204 человек до 1 155 560.

Как следует из материалов на сайте избиркома, самое высокое число избирателей за последние 10 лет было зарегистрировано 1 июля 2015 года – 3 млн 427 тысяч 671 человек. Затем оно ежегодно убывало, достигнув минимума в июле 2024 года – 3 млн 293 тысячи 934 человека.

