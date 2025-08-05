За 10 лет Урал потерял 110 тысяч избирателей

Численность избирателей в Свердловской области по состоянию на 1 июля 2025 года составила 3 млн 317 тысяч 153 человека. Это на 110 тысяч меньше, чем 10 лет назад.

Как следует из материалов на сайте избиркома, самое высокое число избирателей за последние 10 лет было зарегистрировано 1 июля 2015 года – 3 млн 427 тысяч 671 человек. Затем оно ежегодно убывало, достигнув минимума в июле 2024 года – 3 млн 293 тысячи 934 человека. В январе 2025 года число избирателей возросло – до 3 млн 329 тысяч 64 человек, однако за полгода снова снизилось на 12 тысяч человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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