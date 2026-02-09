В Екатеринбурге 9-классник скончался после урока физкультуры

Сегодня, 9 февраля, в Екатеринбурге около 09:35 учащийся 9 класса школы № 181 скончался после урока физкультуры. На перемене он с одноклассником зашел в туалет, где потерял сознание.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, находящиеся рядом ученики сразу позвали на помощь учителей и школьного медработника. Прибывшая бригада скорой помощи провела реанимацию, но спасти ребенка не удалось.

Прокуратура начала проверку. Следователи выяснят, соблюдались ли в школе все правила охраны жизни и здоровья детей, а также насколько своевременно была вызвана и оказана медицинская помощь.

Фото: Свердловская облпрокуратура

Екатеринбург, Дарья Деменева

