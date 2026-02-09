Стало плохо с сердцем – погибший в екатеринбургской школе мальчик состоял на учете кардиолога

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства смерти девятиклассника в школе № 181. Трагедия произошла сегодня утром. По предварительным данным, ребенок состоял на учете у кардиолога, у него был установлен кардиостимулятор, который внезапно остановился.

Напомним, около 9:35 ребенок зашел в туалет, там он потерял сознание. Школьники, бывшие рядом, вызвали учителей, медика и скорую, однако прибывшие на место врачи СМП не смогли реанимировать мальчика.

Екатеринбург, Елена Сычева

