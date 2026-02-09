российское информационное агентство 18+

Понедельник, 9 февраля 2026, 15:24 мск

По факту смерти подростка в школе возбуждено уголовное дело

После смерти 9-классника в екатеринбургской школе № 181 возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, в рамках расследования будет проведена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины трагедии. Сотрудники СК осматривают место происшествия и опрашивают свидетелей, в том числе представителей администрации школы, учеников и родственников ребенка.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла сегодня утром. По предварительным данным, ребенок состоял на учете у кардиолога, у него был установлен кардиостимулятор, который внезапно остановился. Около 9:35 ребенок зашел в туалет, там он потерял сознание. Школьники, бывшие рядом, вызвали учителей, медика и скорую, однако прибывшие на место врачи СМП не смогли реанимировать мальчика.

Екатеринбург, Елена Владимирова

