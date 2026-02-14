В Центробанке прокомментировали снижение ключевой ставки

При принятии первого в 2026 году решения о снижении ключевой ставки в Центробанке учли динамику цен, издержки бизнеса и высокую сберегательную активность граждан.

Как сообщила «Новому Дню» начальник Уральского ГУ Банка России Марина Мясникова, в целом по стране инфляция в 2025 году замедлилась до рекордного за пять лет значения – 5,6%. В январе она ожидаемо ускорилась. Среди причин – индексация коммунальных тарифов и повышение НДС. Это разовый фактор, который уже в значительной степени отразился в январских ценах. Кроме того, были сильные колебания цен на товары и услуги, которые меняются часто, например, из-за сезонности. В Свердловской области инфляция вела себя схожим образом. Особенно заметно в январе подорожали овощи, но при этом подешевели крупы, масло, сахар и одежда. Однако недельные данные говорят о том, что в начале февраля рост цен вновь замедлился.

При этом потребность компаний в кадрах немного уменьшилась, что удерживает спрос и цены наряду с высокими ставками по кредитам.

Высокая сберегательная активность граждан также ограничивает избыточный потребительский спрос. Сумма средств на вкладах свердловчан выросла за год на 18% и достигла 1,6 триллиона рублей. При этом портфель их кредитов составил 1,1 триллиона рублей – он вырос за год на 3%. Такое соотношение вкладов и кредитов говорит о том, что люди сейчас предпочитают копить деньги, а не тратить. И даже с учетом текущего снижения ключевой ставки вклады останутся привлекательными, если сравнивать их доходность с прогнозируемой инфляцией.

«На ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки. Важно, насколько устойчиво будет замедляться рост цен, и то, как будут снижаться инфляционные ожидания людей и бизнеса. При этом будем учитывать всю информацию об экономике, бюджетных расходах, кредитовании. По нашим оценкам, инфляция к концу года замедлится до 4,5-5,5%», – резюмировала Марина Мясникова.

Как уже писал «Новый День», совет директоров Банка России на первом в этом году заседании 13 февраля снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – с 16% до 15,5% годовых. Это шестое снижение ставки подряд. Напомним, максимального значения ключевая ставка достигла в октябре 2024 года – 21% годовых, а с июня 2025 года начала снижаться.

Екатеринбург, Елена Владимирова

