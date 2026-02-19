В Екатеринбурге назначен новый вице-мэр, ответственный за уборку города

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел кадровые изменения в городской администрации.

Новым вице-мэром стал Александр Толкачев, он будет курировать департамент благоустройства и департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. В прошлом Толкачев был главой Талицкого городского округа и недолгое время – с июня 2024 года по декабрь 2025 года – проработал министром транспорта Свердловской области. До назначения в мэрию Екатеринбурга числился советником губернатора Дениса Паслера.

Первым заместителем главы города официально утвержден Рустам Галямов. Под его руководство отданы департаменты строительства, архитектуры, земельных отношений, комитет административных органов. Также Галямов будет курировать все восемь районных администраций.

В должности замглавы и руководителя аппарата администрации переназначена Марина Фадеева. В ее ведомство входят департаменты кадровой политики, информатизации, молодежной политики, организационного и документационного обеспечения, управление делами и отдел архива.

Напомним, Алексей Орлов был переизбран на должность главы Екатеринбурга голосованием думы 10 февраля.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

