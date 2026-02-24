Директора кушвинского «Теплодома» оставили под арестом

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию адвоката на меру пресечения директору кушвинского МУП «Теплодом» Сергею Фучкину, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе суда, заслушав мнения сторон, суд оставил в силе решение о помещении Фучкина под стражу до 6 апреля 2026 года.

Как уже писал «Новый День», директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин и его заместитель по производству Андрей Лиханов были задержаны в начале февраля. По версии следствия, они похитили 1,8 млн рублей, выделенные из бюджета Кушвы для обеспечения бесперебойной работы системы отопления. Андрея Лиханова оставили на свободе под запрет определенных действий. Ему запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 06:00, а также общаться с другими обвиняемыми, представителями потерпевшего, свидетелями по уголовному делу.

Добавим, после крупной коммунальной аварии в Кушве уже больше месяца продолжаются ремонтные работы. Чтобы наладить ситуацию с отоплением, пришлось везти мобильную котельную из другого города.

Кушва, Елена Владимирова

