Руководитель департамента образования Екатеринбурга уходит в отставку

В администрации Екатеринбурга снова кадровые перестановки. Директор департамента образования Инна Гумбатова покидает пост и переходит на другую работу. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе мэрии. «27 февраля Инна Гумбатова работает последний день. Обстоятельства увольнения личные», – сообщили агентству.

Инна Гумбатова возглавила городское образование в июне 2024 года. До этого она руководила школой «Созвездие» в Солнечном микрорайоне.

Кадровые перестановки в мэрии начались после переизбрания Алексея Орлова главой города. Первым вице-мэром был утвержден Рустам Галямов, а куратором благоустройства и городского транспорта стал Александр Толкачев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

