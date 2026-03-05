Владелец «собачьего концлагеря» в Камышлове арестован

Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения предпринимателю Максиму Щипачеву, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой» в хищении бюджетных средств на отлове безнадзорных животных.

Щипачев был руководителем ООО «Эверест» в Камышлове. Предприятие оказывало услуги по отлову и содержанию животных без владельцев. По версии следствия, предприниматель совместно с другим лицом систематически предоставлял заказчику подложные документы, акты за фактически невыполненные работы по муниципальным контрактам, завышая стоимость работ. Всего за период с сентября 2020 по декабрь 2022 года компания незаконно получила более 28 миллионов рублей. Суд удовлетворил ходатайство следствия, предприниматель заключен по стражу на срок по 9 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», Щипачев был владельцем ПКС в Камышлове, который зоозащитники называли «собачьим концлагерем». Животных держали в общих вольерах – в холоде и без еды. В феврале администрация муниципалитета расторгла контракт с недобросовестным подрядчиком, но в приюте оставалось около 70 собак. На сегодняшний день волонтерам удалось вывезти большинство из них.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

