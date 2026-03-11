В Екатеринбурге пройдет вечер памяти Николая Коляды (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня, 11 марта, в креативном кластере «Л52» пройдет вечер памяти Николая Коляды. Актеры городских мастерских будут читать отрывки из многочисленных интервью уральского драматурга и режиссера, основателя «Коляда-театра». Организаторы предлагают взглянуть на личность Коляды вне его пьес, обратившись к его мыслям и высказываниям. Это будет формат открытого диалога с прошлым, где слова автора станут основой для коллективного воспоминания.

Памяти Николая Коляды

Николай Коляда скончался в больнице в ночь на 2 марта. За несколько дней до этого его привезли в реанимацию в тяжелом состоянии. Похороны состоялись 5 марта, на прощание с Колядой пришло несколько тысяч человек. Драматург был погребен на Широкореченском кладбище. 10 марта, на девятый день поминовения, в «Коляда-театре» стартовал марафон читок пьес Николая Коляды и его учеников. До конца 2026 года актеры театра будут читать произведения, написанные с 1986 года по настоящее время.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

