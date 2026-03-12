После стрельбы в школе возбуждено уголовное дело

После того, как в Верхней Пышме один школьник выстрелил в лоб другому из пневматического пистолета прямо на уроке, возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность».

«По версии следствия, случившееся стало возможным из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами образовательного учреждения своих обязанностей по обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, а также безопасности учебного процесса», – заявили в СУ СКР по Свердловской области.

Как уже писал «Новый День», ЧП случилось в пятом классе. Сам стрелок заявил, что сделал это не нарочно, «во время игры». У пострадавшей стороны другая версия – родители одноклассников утверждают, что стрелявший мальчик регулярно хулиганит и травит детей, а перед выстрелом он угрожал школьникам, причем реакции со стороны педагогов якобы не было.

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube