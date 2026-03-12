Один школьник похвастался пистолетом, а второй взял поиграть: подробности ЧП в Верхней Пышме

Стали известны новые подробности инцидента в верхнепышминской школе, где школьник выстрелил на уроке из пневматического пистолета.

Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, участников инцидента зовут Иван и Ярослав. На перемене один из них похвастался пневматическим пистолетом, а второй попросил подержать его в руках, а потом не удержался и стал играть с оружием прямо на уроке. Устройство было без магазина, пулька находилась внутри. Школьник случайно нажал на спуск и выстрелил, чудом не покалечив сидевшего рядом одноклассника.

В местном отделе полиции принято решение о постановке на учет обоих подростков. В ближайшие дни инспекторы ПДН соберут общешкольное собрание и проведут для учащихся разъяснительную беседу, чтобы подобные ЧП не повторялись.

Как уже писал «Новый День», инцидент произошел 11 марта. Сам стрелок заявил, что сделал это не нарочно, «во время игры». У пострадавшей стороны другая версия – родители одноклассников утверждают, что стрелявший мальчик регулярно хулиганит и травит детей, а перед выстрелом он угрожал школьникам, причем реакции со стороны педагогов якобы не было. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Верхняя Пышма, Елена Владимирова

