Екатеринбурцев зовут снимать ролик против строительства элитного дома во дворе обычных жилых домов

В Екатеринбурге набирает обороты скандал вокруг точечной застройки во дворе жилых домов на Автовокзале.

Напомним, как уже писал «Новый День», на улице 8 марта на месте снесенного жилого дома, где когда-то жила семья первого президента РФ Бориса Ельцина компания Tetris group анонсировала строительство жилого дома бизнес-класса. Жители окресных домов такую перспективу радостной для себя не находят – они уверены, что нвый дом встанет на старые сети, увеличит нагрузку на коммуникаии и дороги, а также украдет у них солнце. Люди протестуют и в будущую субботу собирают неравнодушных граждан снимать ролик о своем несогласии с будущей стройкой.

«Уважаемые жители микрорайона Ботанический и ближайших домов, Фучика,1,3,5, и 8 Марта, 179, 179а, 179б, 179 г, 181/2/4/5/6, 202/3/4, 194, 192, 190, 188, Союзная, 27, Авиационная, 61/1/2/3/4, 63/1/2/3/4, 65/1/2/3/4! В субботу 14 марта в 10 часов утра будет сниматься ролик относительно строительства дома на 8 марта 179 в. Большая просьба к жителям всех ближайших домов, проявить активность, прийти и принять участие в съёмке ролика! Ролик про точечную застройку в районе, будем снимать на пешеходной зоне по адресу ул. 8 Марта, 179в, рядом с участком, там где застройщик повесил свои баннеры «СТРОИМ КУЛЬТУРУ ЖИЗНИ»», – такое сообщение распространяется по социальным сетям.

Примечатльно, что телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», отонсящийся к администрации города, сообщил, что у застройщика нет разрешения на стройку на 8 марта.

«Новый День» обратился за комментарием по поводу скандала вокруг будщего дома, реклама которого активно крутится в Интернете, в компанию Tetris group. Там происходящее видят так: «В настоящий момент проект жилого дома на ул. 8 Марта находится на стадии завершения проектирования. За разрешением на строительство мы не обращались, строительные работы на площадке не ведутся. После завершения проектной стадии вся необходимая документация будет направлена для прохождения предусмотренных законодательством процедур.

Ограждение строительной площадки выполнено в рамках подготовки территории и обеспечения безопасности. Это стандартная практика на этапе подготовки проекта.

Проект будущего жилого дома полностью вписан в стандартные нормативы, установленные для городской застройки, находится преимущественно в северной части развиваемого квартала (не загораживает солнце), ориентирован на развитие района и формирование качественной городской среды. Мы уверены, что он станет заметным архитектурным объектом и позволит жителям близлежащих домов при желании улучшить свои жилищные условия, не покидая привычный район.

Что касается упомянутой акции протеста и съёмок ролика, у застройщика отсутствует информация о согласовании данного мероприятия в установленном законом порядке. Представители компании не планируют принимать участие в мероприятиях, которые могут не соответствовать требованиям действующего законодательства».

Екатеринбург, Елена Васильева

