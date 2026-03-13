Санврачи дали прогноз по активности клещей в 2026 году

В 2026 году в Свердловской области прогнозируется небольшое снижение численности иксодовых клещей. Ожидается, что количество покусанных клещами граждан будет на уровне прошлого года, однако точная цифра будет зависеть от погодных условий и урожайности грибов и ягод.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, даже при уменьшении численности клещей в Свердловской области постоянно сохраняется повышенная опасность заражения клещевыми инфекциями, поэтому санитарные врачи призывают всех жителей и гостей региона вакцинироваться против клещевого вирусного энцефалита.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году в Свердловской области от укусов клещей пострадали чуть более 29 тысяч человек, среди них 20% – дети. При этом 76 человек заболели клещевым энцефалитом. К счастью, летальных исходов не было. Но несколько пациентов перенесли тяжелую форму заболевания, все они не были вакцинированы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

