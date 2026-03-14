В Екатеринбурге на территории детского сада обрушилась крыша веранды

В Екатеринбурге на улице Шефской обрушилась веранда детского сада. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, инцидент произошел вчера, 13 марта. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Как уже писал «Новый День», из-за снежной зимы на крышах жилых домов и других сооружений скопилось большое количество снега. 13 марта администрация Екатеринбурга отчиталась об очистке от снега 65% крыш.

Добавим, вечером в четверг, 12 марта, на улице Мальцева в Верхотурье под тяжестью снега частично обрушилась кровля одноэтажного 4-квартирного жилого дома. Никто не пострадал.

Екатеринбург, Елена Владимирова

