В Каменске-Уральском избрали главу по новой схеме

Сегодня дума Каменска-Уральского выбрала главу города из двух кандидатов, представленных губернатором Денисом Паслером.

Как сообщили в мэрии Каменска-Уральского, в бюллетене было два имени – действующего главы Алексея Герасимова (выдвинут «Единой Россией») и Александра Шилова (выдвинут Ассоциацией «Совет муниципальных образований Свердловской области»). За Герасимова проголосовали 20 депутатов, за Шилова – трое.

Как уже писал «Новый День», в этот раз главу выбирали по новой схеме. Сначала общественные организации и политические партии в течение месяца предлагали своих кандидатов специальной комиссии. Затем комиссия отобрала из них лучших и представила губернатору. Затем губернатор, в свою очередь, отобрал двоих и предложил их городской думе Каменска-Уральского.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube