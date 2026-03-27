Белую башню на Уралмаше выставят на торги

Компания ДОМ.РФ выставит на торги не только гостиницу «Мадрид», но и еще два объекта культурного наследия – Белую башню на улице Бакинских комиссаров и «Дом с мезонином» в составе усадьбы Г.И. Елизарьева на улице Белинского, 6. Об этом сообщили в ДИПе.

Напомним, водонапорная башня соцгорода Уралмаш (Белая башня) – памятник архитектуры, построенный в эпоху конструктивизма в 1929-1931 годах. Она считается одним из символов Екатеринбурга, изображается на логотипах, открытках и сувенирах. Башня часто упоминается в профессиональных и популярных изданиях, где о ней кратко пишут наряду с другими объектами.

Комплекс усадьбы мещанина Гавриила Елизарьева сформировался во второй половине ХIХ века. Мезонин дома с небольшим балкончиком увенчан декоративным куполом со шпилем, еще два купола располагаются по сторонам мезонина. Главный фасад – восточный – обильно декорирован резьбой.

Как уже писал «Новый День», накануне знаменитый памятник конструктивизма, гостиницу «Мадрид» на Уралмаше передали в управление ДОМ.РФ. После проведения подготовительных процедур компания проведет торги для потенциальных инвесторов, которые должны будут вернуть объект к жизни.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube