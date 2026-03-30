На Урале продлили предупреждение о смоге

В Свердловской области продлили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере. Как сообщили в управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, оно будет действовать до вечера вторника, 31 марта. Отмена – в 20:00.

Напомним, в регионе стоит аномально теплая погода. Температура воздуха на несколько градусов выше обычного. К середине недели обещают до +20 °C. Также, по данным синоптиков, апрель будет теплее обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

