Арх-группа «Подельники» выступила против продажи Белой башни

Арх-группа «Подельники», которая много лет занимается восстановлением Белой башни на Уралмаше, выпустила заявление после выставления памятника конструктивизма на торги. Общественники опасаются, что поиски инвестора ни к чему не приведут, а башня снова превратится в заброшенный объект.

Члены арх-группы заявили, что передача Белой башни под управление ДОМ.РФ стала для них сюрпризом – никаких уведомлений «Подельники» не получали. При этом общественная организация с 2012 года обслуживает башню по договору о бессрочном безвозмездном пользовании. Включение памятника в инвестиционную программу для неиспользуемых аварийных объектов вызывает недоумение у общественников. По их словам, Белая башня находится в удовлетворительном состоянии, а на следующий сезон запланирован текущий ремонт некоторых конструкций. Арх-группа самостоятельно оплачивает сигнализацию и электричество на объекте, регулярно проводит экскурсии. В прошлом году башню посетило более 1500 человек (притом, что размер группы ограничен 15 посетителями, а экскурсии проводятся только в теплый сезон). Башня несколько раз становилась площадкой для выставок, Уральской биеннале и «Ночи музеев».

«Белая башня не привлекательна для инвесторов! Она находится буквально на окраине города, ее полезная площадь – 149 кв.м. Для сравнения, в 2024 году ДОМ.РФ уже брался за поиск инвестора для другого уралмашевского ОКН – здания по ул. Ильича, 2. Аукцион по его продаже проводился трижды, но покупатель до сих пор не найден, а состояние здания ухудшилось, поскольку на месте за ним никто не следит. При этом здание на Ильича, 2 находится в самом центре района Уралмаш, а его полезная площадь в разы больше, чем полезная площадь башни. Мы опасаемся, что Белая башня вернется в состояние полностью заброшенной руины раньше, чем ДОМ.РФ найдет для нее инвестора», – говорится в заявлении «Подельников».

Общественники направили запросы в ДОМ.РФ, чтобы прояснить ситуацию по дальнейшей судьбе Белой башни. Арх-группу «Подельники» поддержала историк-искусствовед Елизавета Лихачева (в прошлом руководила московским музеем истории архитектуры им. Щусева, который был заказчиком проекта реставрации Белой башни).

«Это памятник, который представляет собой шедевр инженерной и конструкторской мысли, и при этом его невозможно каким-либо образом использовать коммерчески. Он находится на окраине города практически на бензоколонке. Для Белой башни возможна только музейная функция. Белой башне страшно повезло, что в Екатеринбурге нашлись люди, которые готовы заниматься ей и готовы спасать ее, не пытаясь извлечь выгоду из этого сооружения. Поэтому я призываю ДОМ.РФ к тому, чтобы пересмотреть решение о торгах по конкретно этому лоту и дать возможность людям, которые занимаются башней уже больше 10 лет, довести дело до конца», – отметила эксперт.

Водонапорная башня соцгорода Уралмаш (Белая башня) – памятник архитектуры, построенный в эпоху конструктивизма в 1929-1931 годах. Она считается одним из символов Екатеринбурга, изображается на логотипах, открытках и сувенирах. Башня часто упоминается в профессиональных и популярных изданиях, где о ней кратко пишут наряду с другими объектами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

