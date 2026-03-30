Легендарный уральский политик и руководитель отмечает день рождения

Сегодня свой 76-й день рождения отмечает почетный гражданин Свердловской области, бывший председатель правительства Свердловской области, член совета директоров ЗАО «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев.

Ветерана уральской политики поздравил действующий губернатор Денис Паслер. «Алексей Петрович – один из тех людей, кто словно создает вокруг себя силовое поле, заряжая всех энергией, желанием двигаться вперед, менять, улучшать, преображать мир. Благодаря его инициативе, неравнодушию в Свердловской области реализовано много проектов. Я благодарен Алексею Петровичу за многие наши беседы, за дельные советы, личный пример качественной работы на благо уральцев и беззаветной любви к Среднему Уралу», – написал Паслер в соцсетях.

Алексей Воробьев много лет был ближайшим соратником первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, а в самые нелегкие для Урала годы, с 1996-го по 2007-й, занимал пост председателя регионального правительства. 17 сентября 2007 года Алексей Воробьев стал почетным гражданином Свердловской области.

В июле 2009 года Алексей Воробьев стал гендиректором компании «Ренова-СтройГруп-Академическое», и с тех пор развитие Академического района стало его главным делом.

Алексей Воробьев – непременный участник всех районных праздников, который радуется за его жителей, как за свою семью. Вот так, например, он поздравил академчан с Масленицей в 2023 году: «Масленица в Академическом проходит уже в 14-й раз. Я помню самый первый раз, когда еще только появились первые дома. Тогда участниками праздника были только строители. Смотрю сейчас – целый город! Мы помним, что Масленица с дохристианских времен собирала вместе весь народ, и девочки на празднике смотрели за самыми ловкими, самыми сильными, самыми красивыми ребятами, выбирали их, и начинались свадьбы. И вот сейчас я смотрю на Академический: сколько здесь ребятни, сколько счастливых молодых семей! Я смотрю на них и верю, что так будет во всей нашей стране. Страна сильна народом, народ прибывает от Масленицы, да здравствует весна!»

В 2025 году в Академическом районе отметили десятилетие со дня первой литургии в храме Святых Божиих строителей. Праздничное богослужение прошло 17 августа, возглавил его митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, который вручил Алексею Воробьеву орден преподобного Андрея Иконописца, отметив его личный вклад в становление прихода.

Екатеринбург, Елена Владимирова

