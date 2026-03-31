Расследование дела об арсенале оружия, который пытались провезти в уральскую колонию, завершено

Свердловская полиция завершила расследование резонансного дела о попытки провоза на территорию одной из колоний области оружейного арсенала.

Напомним, инцидент случился 13 ноября 2025 гона в Каменск-Уральском, на территории 47-й колонии ГУФСИН.

«Осенью прошлого года схрон был обнаружен в ходе проверочных мероприятий работниками пенитенциарного учреждения в кабине тягача с полуприцепом-рефрижератором марки Peterbilt. Среди изъятого: автомат Калашникова-74 с глушителем и 90 патронами к нему калибра 5,45 мм, взрыватель гранаты УЗРГМ, боевая ручная осколочная наступательная граната РГН, 500 грамм пороха, 9 ножей, охолощенный пистолет Макарова, 19 патронов светозвукового действия, магазин к автомату Калашникова, 7 радиостанций, 4 тактических каски, 4 рюкзака, балаклава, бронежилет, кастет, два сотовых телефона и аксессуары.

Официально водитель прибыл в колонию для загрузки изготовленной продукции деревообработки.

Подозреваемый гражданин Чапалов зарегистрирован в Оренбургской области. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за хищение транспорта, однако в места лишения свободы тогда он не угодил по причине примирения сторон.

Свою вину за перевозку и хранение оружия мужчина признал частично, от дачи показаний в качестве обвиняемого отказался. До судебного заседания подозреваемый дальнобойщик содержится под стражей», – отметил полковник Горелых.

Он также сообщил, что шофёр выполнял частные заказы по перевозке грузов.

«Задержанному жителю города Орска представителями МВД предъявлено обвинение в совершении преступления по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов. За подобные противоправные деяния действующим законодательством нашей страны предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет», – сказал Валерий Горелых. Маатериалы дела содержат пять томов.

Екатеринбург, Елена Васильева

