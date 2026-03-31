В Екатеринбурге не осталось ни одного таксофона

В Екатеринбурге не осталось ни одного работающего таксофона. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе екатеринбургского филиала Ростелекома. Там уточнили, что шесть аппаратов есть на территории городского округа – в Верхнемакарово, Медном, Палкинском Торфянике, Сысерти, Чусовском Озере и Широкой Речке.

В остальных территориях региона таксофоны тоже есть – ещё 497 аппаратов. Часть из них расположена в труднодоступных территориях, где другая связь практически отсутствует. Эти 45 таксофонов обслуживают особенно тщательно, они расположены в поселениях Северного, Восточного и Горнозаводского округов. «С каждого устройства можно бесплатно звонить на любые стационарные и мобильные номера России, а также принимать входящие вызовы», – сообщили «Новому Дню» представители оператора связи.

Интересно, что большая часть таксофонов, которые расположены в глубинке, оснащены солнечными панелями и аккумуляторами. При этом далеко не каждый из них подключён традиционным способом. «В зависимости от удаленности поселка, таксофоны подключены через проводные линии, радиоканалы, GSM-модули или спутниковую связь», – уточнили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

