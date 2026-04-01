Почему 1 апреля не хочется шутить – поясняет психолог

Россияне стали меньше шутить на 1 апреля. Если раньше, например, СМИ позволяли себе шутливые публикации и сюжеты на День дурака, то сейчас даже беглый анализ социальных сетей позволяет сделать вывод о том, что и поводов для шуток становится меньше, и особого восторга у публики они не вызывают.

Как рассказала «Новому Дню» психолог Ирина Маренкова, сложности объективной реальности все меньше и меньше дают поводов просто расслабиться, не говоря уже о том, чтобы шутить, не боясь встретить со стороны слушателей полного непонимания. По словам психолога, это, конечно, не повод полностью отказаться от юмора, но необходимо тщательно продумывать шутки, чтобы случайно никого не обидеть.

По словам г-жи Маренковой, юмор очень помогает налаживать отношения и снимать напряжение. Но для шуток лучше избегать политики, физиологических недостатков и вопросов финансов.

Добавим, на пресс-конференции в конце 2024 года президент России Владимир Путин рассказал, что стал меньше шутить и смеяться в последнее время, и объяснил, почему.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube