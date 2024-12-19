российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 декабря 2024, 16:29 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

СВО надо было начинать раньше – Путин

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальную военную операцию на Украине нужно было начинать раньше 2022 года, и к этому стоило заранее приготовиться. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы на итоговой пресс-конференции.

Путин рассказал, как его изменили два с половиной года СВО. «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – отметил он, добавив, что спецоперация стала испытанием для всей страны.

По его словам, решение, принятое в 2022 году, надо было принимать раньше и, соответственно, заранее к этому готовиться. При этом глава государства подчеркнул, что игнорировать и дальше то, что происходило на Украине, когда Киев стал игнорировать Минские соглашения и уничтожать все, что связано с Россией, вынудило Москву перейти к решительным действиям.

«Нас вынудили к этим действиям. Если бы знали, что произойдет, надо было раньше начать», – подытожил Путин.

Москва, Елена Васильева

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Путин прокомментировал перспективы YouTube в России / Путин назвал «безобразием» ограничения по семейной ипотеке: их не должно быть / Путин заявил о готовности к переговорам с Трампом / В целом надежно и устойчиво: Путин оценил ситуацию в экономике и «тревожный сигнал» с инфляцией / Президент Сербии намерен обсудить с Путиным новый газовый контракт и санкции / Зеленскому нужно готовиться к «сделке»: Трамп заявил о намерении поговорить с Путиным об Украине / Путин заявил о переломе на линии боевого соприкосновения в зоне СВО / США поощряют эскалацию на Украине и концентрируют войска НАТО в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Путин Владимир, Украина,