СВО надо было начинать раньше – Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что специальную военную операцию на Украине нужно было начинать раньше 2022 года, и к этому стоило заранее приготовиться. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы на итоговой пресс-конференции.

Путин рассказал, как его изменили два с половиной года СВО. «Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», – отметил он, добавив, что спецоперация стала испытанием для всей страны.

По его словам, решение, принятое в 2022 году, надо было принимать раньше и, соответственно, заранее к этому готовиться. При этом глава государства подчеркнул, что игнорировать и дальше то, что происходило на Украине, когда Киев стал игнорировать Минские соглашения и уничтожать все, что связано с Россией, вынудило Москву перейти к решительным действиям.

«Нас вынудили к этим действиям. Если бы знали, что произойдет, надо было раньше начать», – подытожил Путин.

Москва, Елена Васильева

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