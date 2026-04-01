Власти Екатеринбурга на 47% перевыполнили план по сбору турналога

Администрация Екатеринбурга в 2025 году собрала 144 миллиона рублей туристического налога, хотя изначальная цель была 98 миллионов рублей. Об этом сообщила директор департамента общественных связей Екатерина Форукшина на заседании комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской думы.

Собранные средства распределили между четырьмя департаментами: культуры, общественных связей, информационной политики и потребительского рынка. Эти деньги власти потратили на поддержку флагманских фестивалей «Ночь музыки», «Движение» и «Красная строка», организацию конкурсов профмастерства и ярмарок, а также проведение выставок для продвижения бренда Екатеринбурга в других городах. Кроме того, администрация заказывала спецпроекты о Екатеринбурге в городских изданиях и журналах, рассказала депутатам Екатерина Форукшина.

Туристический налог на территории уральской столицы был введен с 1 января 2025 года. С постояльцев городских гостиниц взимается 1% от стоимости номера, минимальная плата составляет 100 рублей в сутки. При этом плательщиками турналога в бюджет являются объекты размещения. Ставка турналога будет ежегодно повышаться, пока не достигнет 5%.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

