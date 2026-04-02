Директора кушвинского МУП «Теплодом» оставили в СИЗО

Кушвинский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения директору МУП «Теплодом» Сергею Фучкину, которого обвиняют в мошенничестве.

Как сообщили в пресс-службе суда, обвиняемый и его защитник просили суд избрать на время следствия более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд оставил Фучкина в СИЗО до 23 мая.

Как уже писал «Новый День», директор МУП «Теплодом» Сергей Фучкин и его заместитель по производству Андрей Лиханов были задержаны в начале февраля. По версии следствия, они похитили 1,8 млн рублей, выделенные из бюджета Кушвы для обеспечения бесперебойной работы системы отопления. Андрея Лиханова оставили на свободе под запрет определенных действий. Ему запрещено выходить из дома в период с 22:00 до 06:00, а также общаться с другими обвиняемыми, представителями потерпевшего, свидетелями по уголовному делу.

Добавим, после крупной коммунальной аварии в Кушве больше месяца продолжались ремонтные работы.

Кушва, Елена Владимирова

