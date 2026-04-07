Для детей мигрантов, не сдавших тест по русскому языку, разработают индивидуальную программу обучения

В Свердловской области будут разрабатывать индивидуальные программы обучения для детей мигрантов, которые даже с четырех попыток не смогут пройти тест по русскому языку для поступления в школу.

Об этом заявила на ОТВ в программе «Акцент» замминистра образования Свердловской области Ольга Бабченко. «Если все-таки ребенок не сдает (тест), то тогда информацию об этом ребенке передаем в органы внутренних дел. Идут разговоры с семьей, о том, какие в дальнейшем планы: у нас тоже регламентируемый возраст освоения образовательных программ – от 6,6 до 8 лет. Может случиться, что ребенок уже старше, а в школу не поступил. Тогда индивидуально по отношению к нему разрабатывается программа, рассматриваются другие форматы обучения», – сказала чиновница.

По итогам 2025 года из 1475 детей, прошедших тестирование в Екатеринбурге, только 780 человек сдали его успешно. В этом году в Свердловской области будет открыто 96 пунктов тестирования для детей иностранцев, 14 из них – в Екатеринбурге. «Если ребенок продемонстрирует знание русского языка – он зачисляется в образовательную организацию. Если не продемонстрирует, у него есть право прохождения повторного тестирования в третий, четвертый раз, до тех пор, пока он не пройдет», – сообщила Ольга Бабченко.

Как уже писал «Новый День», осенью прошлого года Ольга Бабченко, занимавшая на тот момент должность замдиректора департамента образования Екатеринбурга, говорила, что лишь малая часть детей из семей мигрантов успешно проходят обязательное тестирование по русскому языку. «Проблема в том, что в основном дети знакомились с русским языком в школьной среде, потому что в их семьях говорят только на родном языке. Поэтому процесс обучения идет сложно, а процент сдавших тест – очень низкий. Мы в самом начале пути», – заявила она 15 октября на заседании профильной комиссии городской думы.

В сентябре 2025 года председатель Ассоциации национально-культурных объединений Свердловской области Фарух Мирзоев заявил, что дети иностранцев должны учиться вместе с гражданами России. Он также выступил против обязательного тестирования детей мигрантов на знание русского языка. «Я отношусь к этому отрицательно, потому что дети не виновны ни в чем. Мы постоянно говорим, что у нас основная проблема в миграции – это незнание русского языка. Но для того чтобы люди интегрировались, адаптировались, с детства надо их обучать, а если ребенок здесь находится уже по факту? Если мы его оставляем на улице, конечно, он будет деградировать», – считает Мирзоев. По его мнению, для таких детей необходимо вводить подготовительные курсы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

