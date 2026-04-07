Кассационный суд оставил в силе увольнение мэра Серова в связи с утратой доверия

Суд снова отказал экс-главе Серова Василию Сизикову, лишенному полномочий из-за утраты доверия, в восстановлении в должности.

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня по итогам рассмотрения жалоб заявителей Седьмой кассационный суд оставил апелляционное определение Свердловского областного суда и решение Серовского районного суда без изменения, жалобы Василия Сизикова и думы Серовского муниципального округа – без удовлетворения, жалобу губернатора Свердловской области – без рассмотрения.

Напомним, в марте 2025 года прокуратура внесла в Серовскую думу представление о досрочном прекращении полномочий Сизикова в связи «с утратой доверия». Перед этим городская контрольно-ревизионная комиссия выявила нецелевое расходование 395 тысяч рублей на обслуживание машины мэра. Дума отказалась выполнить требование прокурора, и он обратился в суд. 18 сентября Серовский суд рассмотрел иск прокурора и удовлетворил его, досрочно прекратив полномочия Сизикова.

15 января 2026 года Свердловский областной суд признал законным решение Серовского суда о прекращении полномочий Василия Сизикова в связи с утратой доверия.

Серов, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

