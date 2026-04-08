Компания Ирины Чемезовой проиграла суд департаменту туризма

ООО «Новый мир», которое принадлежит бывшей супруге экс-вице-губернатора Свердловской области Ирине Чемезовой, проиграло процесс в Арбитражном суде департаменту по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

Как следует из материалов суда, компания «Новый мир» обратилась в суд с требованием признать исполненными условия соглашений с департаментом туризма от 28.06.2023 и 18.07.2024. Представители дептуризма с этим не согласились.

По данным издания «Уралинформбюро», разбирательства связаны с обустройством пляжа на берегу озера Таватуй, на которое Ирина Чемезова получила государственную субсидию. Чиновники считают, что компания нарушила условия расходования грантов на строительство глэмпинга. Изучив все обстоятельства, суд признал правоту департамента и отказал в требованиях «Новому миру».

Как уже писал «Новый День», в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается уголовное дело Ирины Чемезовой, которую обвиняют в махинациях с бюджетными грантами. По версии следствия, Чемезова похитила 15 миллионов рублей, выделенных в качестве грантов на развитие туризма. Сама Ирина Чемезова заявляет, что невиновна. Сейчас она находится под домашним арестом. Ближайшее заседание суда по этому делу назначено на 15 апреля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube