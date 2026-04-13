Экс-главу азербайджанской диаспоры и его сына осудили за наезд на росгвардейца

Бывшего главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински приговорили к 9 годам колонии строгого режима, а его сына Мутвалы Шыхлински – к 8 лет колонии общего режима по делу о применении насилия в отношении представителя власти, пишет «Ъ-Урал». По совокупности с предыдущим приговором Шыхлински-старший проведет за решеткой 24 года.

Как уже писал «Новый День», 1 июля 2025 года оба Шыхлински, отец и сын, ехали в своем «Гелендвагене», за рулем был Шыхлински-младший. Автомобиль окружили спецназовцы, чтобы задержать главу диаспоры. Тогда сын сдал назад и наехал на одного из росгвардейцев, тот получил травмы. Отцу и сыну Шыхлински предъявили обвинение по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Вскоре они были арестованы.

5 марта Шахин Шыхлински был признан виновным в убийстве и организации убийства в 2001 и 2011 годах. Ему было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 10 месяцев, первые 4 года – в тюрьме.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube