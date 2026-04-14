Вторник, 14 апреля 2026, 17:23 мск

Бывшего главу Алапаевского района переуволили по утрате доверия

Свердловский областной суд досрочно прекратил полномочия главы Алапаевского муниципального округа Олега Булатова из-за утраты доверия.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, основанием послужило непринятие местной думой мер по урегулированию конфликта интересов. Определение суда вступило в законную силу немедленно. Полномочия Олега Булатова прекращены с момента вынесения решения областным судом.

Как уже писал «Новый День», фактически Булатов ушел в отставку еще в феврале – депутаты местной думы позволили ему уйти по собственному желанию. Ранее в СМИ появилась информация, что Олег Булатов устраивал гражданского мужа своей дочери на работу в различные муниципальные учреждения, что помогло последнему получить бронь от мобилизации.

Напомним, чиновник, уволенный по утрате доверия, больше не может устроиться на госслужбу – в отличие от того, кто ушел по собственному желанию. Иногда такое решение выносится уже задним числом – так, в ноябре 2025 года прокуратура Нижнесергинского района добилась формулировки «уволен в связи с утратой доверия» для главы Кленовского сельского поселения Александра Матвеева, который ушел в отставку по собственному желанию за пару дней до того, как его осудили за мошенничество.

Алапаевск, Елена Владимирова

