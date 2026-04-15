На улицы Ревды вернулись бродячие свиньи

Бродячие свиньи фермера Луткова по прозвищу Ташкент снова появились на улицах Ревды после кратковременного затишья.

Подписчики сообщества «Ревдинский рабочий» сообщают, что вчера видели 7-8 свиней на улице Металлистов, они бегали по дороге, буквально бросаясь под машины. «Если Ташкент опять перестал следить за своим выводком, то появление хрюшек в городе – дело времени. Другой разговор, что Луткову в принципе запрещено содержать свиней на своем участке (это должны контролировать приставы). Ну а бегающих по улицам поросей должно убирать фермерское хозяйство по решению суда. Посмотрим, что будет дальше», – пишет издание.

Как уже писал «Новый День», проблему безнадзорного выгула животных в Ревде не могли решить несколько лет. Свиньи с фермы Ташкента разбредались по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части и оккупировали детские площадки. Ревду в соцсетях стали иронично называть «свиноградом», жители же возмущались, что городские власти никак не могут решить проблему. Наконец в 2025 году суд постановил изъять бродячих свиней и передать их на содержание в фермерское хозяйство в селе Кленовское. Анатолий Лутков подал в суд апелляционной инстанции частную жалобу на это постановление, однако Свердловский областной суд не увидел основания для изменения судебного акта. 4 марта решение вступило в силу. После этого животные с улиц пропали. По словам горожан, часть свиней бывший хозяин забил.

Ревда, Елена Владимирова

