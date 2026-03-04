Бродячих свиней из Ревды отдадут новому хозяину

Свердловский областной суд поставил точку в деле о бродячих свиньях в Ревде. Жалоба фермера Анатолия Луткова, который злостно уклонялся от исполнения судебного решения, оставлена без удовлетворения.

Местный житель по кличке Ташкент уже много лет держит рогатый скот и парнокопытных на своем участке на улице Металлистов. Поголовье содержится в опасных условиях, без загонов и помещений. Кроме того, мужчина на своем участке устроил нелегальный скотомогильник всего в ста метрах от реки Ревды. Биологические отходы стекали в водоем, куда также приходили на водопой животные, создавая прямую угрозу эпидемиологической безопасности.

Свиньи с фермы Ташкента разбредались по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части и оккупировали детские площадках. Ревду в соцсетях стали иронично называть «свиноградом», жители же возмущались, что городские власти никак не могут решить проблему.

В 2024 году суд вынес решение по иску прокурора и обязал Луткова ликвидировать поголовье, привести территорию в порядок и прекратить бесконтрольный выгул животных. Однако мужчина продолжил нарушать закон. В августе 2025 года судебный пристав обратился в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения суда. Указал, что в условиях злостного бездействия ответчика, неуплаты им штрафа, исполнить решение суда невозможно.

Вторым решением суд постановил изъять бродячих свиней и передать их на содержание в хозяйство Крестьянское в селе Кленовское. Анатолий Лутков подал в суд апелляционной инстанции частную жалобу на это постановление, однако Свердловский областной суд не увидел основания для изменения судебного акта.

«Определение Ревдинского городского суда об отлове блуждающих свиней и передаче поголовья другому фермеру вступило в законную силу», – сообщили в пресс-службе облсуда.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

