Прокурор потребовал 18 лет для виновника ДТП в Ревде, в котором погибли две девочки

Государственный обвинитель в ходе судебных прений потребовал для Михаила Слободяна, виновника смертельного ДТП в Ревде, 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает агентство ЕАН.

Как уже писал «Новый День», 27 октября 2025 года в Ревде водитель «Лады» Михаил Слободян вылетел на тротуар и сбил троих девочек, ожидавших зеленого сигнала светофора. Две девочки, 9 и 11 лет, родные сестры, погибли сразу. Их 11-летняя подруга попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На месте гибели детей был организован стихийный мемориал, на похороны пришел почти весь город.

29 октября Михаил Слободян был арестован, позже ему дважды продлевали срок содержания под стражей. Слободяна судят сразу по двум статьям УК РФ: «Незаконный оборот наркотиков в крупном размере» и «Нарушение ПДД лицом в опьянении, повлекшее гибель двух и более человек».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube