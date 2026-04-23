Боец ММА Джефф Монсон встретил на Урале трех медведей (ФОТО)

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, который три года назад получил российское гражданство, посетил центр реабилитации диких животных «Альфа» в Свердловской области. Там живет его тезка – медвежонок.

Как уже сообщал «Новый День», в марте этого года основатель «Альфы» Кирилл Потапов приютил трех медвежат, которые остались без родителей. Малышам дали имена Флора, Потапыч и Джефф.

Вчера Кирилл Потапов рассказал в своем телеграм-канале, что Джефф Монсон лично познакомился с Джеффом-младшим. «Джефф очень любит медведей», – написал Кирилл Потапов.

Сысерть, Елена Владимирова

