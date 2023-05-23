Боец ММА Монсон официально отказался от американского гражданства

Боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон отказался от американского гражданства и сдал паспорт в консульство США в Стамбуле. Об этом со ссылкой на спортсмена сообщает ТАСС.

«Я сдал американский паспорт в консульство США в Стамбуле. Я отказался от гражданства США из-за политики этой страны. Все мои мысли и мое будущее связаны только с Россией», – сказал Монсон.

«Теперь я больше не американец, я только россиянин», – добавил спортсмен.

Как сообщал «Новый День», о намерении сдать паспорт американского гражданина Монсон заявил в середине февраля.

«Я нахожусь в процессе отказа от американского гражданства, – заявил тогда он. – Весной у меня останется только паспорт россиянина. Я не согласен с политикой США, они вмешиваются в дела других стран, люди страдают из-за них. Да, у меня есть дети в США, но я люблю Россию, русских людей».

В 2018 году Монсон получил российский паспорт. В 2018 году он был избран в Совет депутатов городского округа Красногорск Московской области по единому избирательному округу от партии «Единая Россия».

На счету Монсона 61 победа, 26 поражений и 2 ничьи в ММА. В октябре 2022 года боец проводил прощальный бой в Хабаровске, но поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара соперника.

Москва, Андрей Дорофеев

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