В Ревде будут судить директора УК, по вине которого снег с крыши упал на 9-месячного ребенка

В Ревдинский городской суд направлено уголовное дело в отношении директора УК ООО «Уют» Сергея Калугина, которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадала 9-месячная девочка.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в марте этого года Калугин «самоустранился от обеспечения надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном доме, не провел превентивные мероприятия по сезонной очистке крыши от снега и наледи».

Как уже писал «Новый День», 16 марта около 19:00 с жилого дома № 31 по улице Чехова в Ревде обрушился снег. В это время под козырьком подъезда стояла семейная пара с коляской, в которой лежала их 9-месячная дочка. Родители быстро среагировали и отдернули коляску под козырек подъезда, тем не менее, ребенок получил ушибы мягких тканей головы, ссадины. После консультации травматолога девочку и маму отпустили домой.

Добавим, накануне похожее дело ушло в Нижнетуринский суд. Оно касалось событий 15 марта, когда с крыши дома на улице Машиностроителей слежавшийся снег упал на двух проходивших мимо женщин с детской коляской и собакой. «Основной удар приняла на себя пожилая женщина. Малышка, находившаяся в коляске, не пострадала, в отличие от собачки Лёли, которой также досталось в результате этого «ледопада». В дальнейшем всем участникам инцидента была оказана необходимая помощь», – рассказал пресс-секретарь ГУ МВД полковник Горелых. Перед судом предстанет директор ООО «Управляющая компания Антуфьев» Владимир Нечаев.

Ревда, Елена Владимирова

