Ежегодно в Екатеринбурге происходит около 20 нападений на врачей скорой помощи

В среднем каждый год в Екатеринбурге происходит около 20 нападений на сотрудников скорой медицинской помощи, и это негативно влияет на желание молодых людей идти работать в эту службу.

Об этом рассказал 28 апреля на ОТВ в программе «Акцент» главный специалист по скорой медпомощи минздрава Свердловской области Евгений Рузанов.

Эксперт поддерживает инициативу некоторых законодателей приравнять работников неотложки к правоохранителям, чтобы за нападение на них могла грозить уголовная ответственность.

«Нападения на бригады есть, никуда мы от этого не ушли и, наверное, не уйдем. Это культура, менталитет нашего населения. Искусственное формирование конфликтных ситуаций, которые могут перерастать в разные вещи – они есть, к сожалению. Если статистику брать по Екатеринбургу: в 2025 году немножко сократилась это количество, но только немного, в среднем порядка 20 нападений в год происходит», – сказал он.

Рузанов добавил, что фельдшерами и медсестрами существующие бригады укомплектованы, а вот врачей не хватает. «В Екатеринбурге на станции скорой помощи работает не более 200 врачей, и эта цифра сокращается, люди уходят на пенсию. Порядка 30-40 врачей мы спокойно можем принять на работу», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», 25 апреля 2023 года в Березовском был убит приехавший на вызов сотрудник скорой помощи Степан Шабуров. Приехавшей бригаде дверь долго никто не открывал. А когда пьяный хозяин открыл, он сразу ударил 28-летнего медбрата в грудь ножом. Медик скончался в больнице. У него осталась жена и две маленьких детей. Убийца, 66-летний Геннадий Казаков, в январе 2024 года был приговорен к 17 годам колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

