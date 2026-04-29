Бывший пиарщик трех губернаторов оспаривает отказ ему в УДО

В Челябинский областной суд подана апелляция на отказ в условно-досрочном освобождении бывшему пиарщику губернаторов Челябинской, Свердловской и Сахалинской областей Дмитрию Федечкину.

Как сообщает телеграм-канал, который сейчас ведут друзья Дмитрия, защита сочла решение Копейского городского суда об отказе в УДО незаконным и необоснованным.

«Вынесенное решение суда содержит серьезные несоответствия между выводами и фактическими обстоятельствами дела, а также нарушения уголовно-исполнительного законодательства. В частности, не была учтена позиция потерпевших по делу, активная общественная деятельность Дмитрия в колонии, а также обстоятельства, характеризующие его личность», – говорится в сообщении.

Как уже писал «Новый День», Дмитрия Федечкина задержали в июле 2021 года, через месяц после того, как он покинул пост вице-губернатора Сахалинской области. По версии следствия, Федечкин, возглавляя областное автономное учреждение «Издательский дом «Губернские ведомости», заключил с фирмой договоры на размещение наружной рекламы по завышенной цене. В итоге издательству был причинен ущерб в 2,9 миллиона рублей. Кроме того, в мае и декабре 2020 года сотрудникам медиахолдинга были начислены премии на 246 тысяч рублей, которые в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий.

Сам Федечкин вину не признал. В октябре 2023 года его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Оспорить приговор Федечкин не смог. В июне 2024 года его этапировали из СИЗО Южно-Сахалинска в Челябинскую область для отбывания наказания. Весной 2026 года Дмитрий Федечкин подал ходатайство об УДО, но Копейский городской суд отказал ему из-за отрицательной характеристики от начальства колонии.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

