Режим беспилотной опасности на Урале снят, аэропорт открыт

Режим беспилотной опасности в Свердловской области снят в 07:00, об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

Еще раньше, в 06:42, были отменены ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово.

Как уже писал «Новый День», сегодня в 06:11 на Среднем Урале снова был объявлен режим беспилотной опасности.

Накануне, 29 апреля, режим беспилотной опасности был объявлен в 08:00, а отменен в 12:30. Он длился 4,5 часа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube