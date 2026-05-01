Первомаю – 137: история праздника

Сегодня в России в 137-й раз отмечают праздник, который в разные годы носил разные названия – День Интернационала, День международной солидарности трудящихся, Праздник весны и труда. «Новый День» напоминает, с чего все началось.

История праздника берет свое начало в 1880-х годах, когда на Западе началась активная борьба рабочих за свои права. В 1886 году рабочие Чикаго вышли на демонстрацию, в ходе которой потребовали установления 8-часового рабочего дня. Произошли столкновения с полицией, были погибшие и раненые. Три года спустя Парижский конгресс 2-го Интернационала принял решение проводить 1 мая ежегодные демонстрации в знак солидарности с чикагскими рабочими в борьбе за права трудящихся, поэтому именно 1889 год считается годом возникновения праздника.

В 1890 году первомайские демонстрации прошли сразу в нескольких странах – Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах. Главным требованием было установление 8-часового рабочего дня.

В Российской империи первая «маевка», по данным Большой советской энциклопедии, прошла в 1891 году в Петербурге. В 1892-1994 годах на нелегальные первомайские сходки собирались рабочие Петербурга, Тулы, Варшавы, Лодзи, Вильнюса, Казани, Киева, Нижнего Новгорода. С каждым годом участников становилось все больше, люди начали открыто выходить на улицы, требования об улучшении условий труда становились все настойчивее. К 1905 году в «маевках» участвовали рабочие 177 городов.

Тогда же, в 1905 году, впервые прошла первомайская сходка рабочих в Екатеринбурге. Она состоялась на Каменных палатках. В то время это было удаленное от города место, окруженное болотом, так что добраться туда было непросто, что способствовало конспирации. Одним из организаторов этой маевки был революционер Яков Свердлов, имя которого наш город носил с 1924 по 1991 год. Отражение этого события и сегодня можно увидеть в памятнике Свердлову на проспекте Ленина: его постамент отсылает к образу Каменных палаток.

После Октябрьской революции 1917 года Первомай стал в советской России государственным праздником. С 1918 по 1971 год он носил наименование День Интернационала, а затем до 1992 года – День международной солидарности трудящихся. В этот день советские люди выходили на праздничные демонстрации и поздравляли друг друга.

После распада СССР праздник снова переименовали – с 1992 года он называется День весны и труда и в значительной мере утратил свой изначальный политический смысл. Впрочем, профсоюзы по-прежнему являются его основными организаторами – они собирают людей на праздничные митинги и шествия. В этом году, например, Федерация профсоюзов Свердловской области предлагает такие: «Солидарность трудящихся России – единство страны!», «История Первомая – история борьбы за права. Продолжим борьбу в духе солидарности!», «Работник – это человек труда! Уважение к труду начинается с уважения к личности!».

О том, как Екатеринбург праздновал Первомай в 2014-2025 годах, читайте в следующем материале «Нового Дня».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

