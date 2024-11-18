100-летие (не) Свердловска. Как переименовывали уральскую столицу

В 2024 году Свердловск мог бы отметить 100-летие, но Екатеринбург оказался сильнее. В исторический день рождения уральской столицы вспоминаем, сколько имен было у города.

В первый раз Екатеринбург пытались переименовать еще в 1914 году – после начала Первой мировой войны. Тогда на волне подъема патриотических и антигерманских настроений власти предложили избавиться в названии города от немецкого окончания «бург». Депутаты городской думы рассматривали несколько вариантов, «приличествующих русскому городу»: Иседонск, Екатериноград, Екатеринополь, Екатеринозаводск, Екатериноисетск, Екатериноугорск, Екатериноурал, Екатеринокаменск, Екатериногор, Екатеринобор. Но в итоге дума все же высказалась за сохранение имени Екатеринбург, «не дерзая посягнуть на название, данное императором Петром Великим».

В 1924 году город захватила новая топонимическая кампания. После Октябрьской революции и победы в Гражданской войне большевики хотели искоренить ассоциации с Российской империей. Новое название для Екатеринбурга выбирали девять месяцев. Среди обсуждаемых вариантов были Уралград, Местиград, Красный Урал, Реваншбург и Ленинбург (немецкие окончания уже никого не смущали). Но лидерство сразу захватил Свердловск в честь первого председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета Якова Свердлова. Вероятно, городские власти очень хотели подчеркнуть, что знаменитый революционер начал свой путь на Урале. В 1905 году он, будучи молодым человеком, уже считался опытным подпольщиком – распространял в Екатеринбурге листовки и организовывал митинги рабочих. Свердлов пользовался партийным псевдонимом «товарищ Андрей», отсюда появился еще один вариант названия города – Андрейград.

В конце концов Екатеринбургский горсовет вынес решение о переименовании Екатеринбурга в Свердловск. 14 ноября 1924 года это решение закрепили в законе СССР, а 9 января 1925 года было утверждено переименование Екатеринбургского округа в Свердловский. Под именем Свердловск город стал крупным промышленным гигантом, его население увеличилось в десять раз – со 134 тысяч до 1,3 миллиона жителей.

В сентябре 1991 года Свердловску было возвращено историческое имя Екатеринбург. Решение принималось на внеочередной сессии городского совета народных депутатов. Переименование не затронуло Свердловскую область.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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