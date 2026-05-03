Губернатор Паслер прокомментировал инцидент с «нападением»

Свердловский губернатор Денис Паслер вступился за арестованного мужчину, который пытался прорваться к нему во время митинга на «Екатеринбург Арене». 42-летнего Серика Таспакова скрутили охранники, а позже его арестовали.

«Во время празднования Первомая произошел инцидент, который вызвал много версий случившегося. В действительности – обычный человеческий фактор: житель Оренбуржья, не учитывая повышенные меры безопасности на массовом мероприятии, слишком эмоционально демонстрировал желание пообщаться, чем сразу привлек внимание и потому был задержан при попытке приблизиться. Соблюдать общественный порядок в местах массового скопления людей – необходимо, тем более в нынешних условиях. Однако знаю наверняка, что он не хотел нанести вред. Поручил обеспечить мужчине необходимую юридическую поддержку», – сообщил Паслер в соцсетях.

Напомним, вчера Верх-Исетский суд назначил 14 суток административного ареста Таспакову. Мужчине вменили мелкое хулиганство за нецензурную брань в публичном месте.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

